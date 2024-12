Parco di San Polo. Più alberi in vista

Al via da domani, lunedì 2 dicembre, un restyling del parco Cimabue di San Polo. Nell’ambito del progetto ministeriale "Opere di realizzazione di un frutteto urbano-nuove piantumazioni", il Comune (Settore verde) procederà all’abbattimento di 19 piante - pioppi, albizie e un olmo - crollati o pericolanti - e in contemporanea metterà a dimora 53 nuovi alberi. Il saldo verde del parco pubblico - l’intervento si è reso necessario perché le piante da abbattere erano state danneggiate dal maltempo - dunque sarà di 34 nuovi alberi, tra cui figureranno 21 Ginko Biloba e 32 Bagolari. Le piante in arrivo andranno a costituire un nuovi filari (così i Gingo Biloba) mentre i Bagolari saranno distribuiti a gruppi per creare zone d’ombra. "Le specie prescelte sono più adattabili al nostro ambiente, sono maggiormente resistenti", fa sapere il Comune.