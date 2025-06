Minori mostrano armi in centro. Denunciati grazie ai video

Un video li ritraeva armi in mano, in pieno centro e in altre zone riconoscibili della città. La pistola che maneggiavano, apparentemente vera, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, finendo per costare guai seri a due minorenni. Ieri mattina gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari nei loro confronti. I ragazzi, immortalati e online con una pistola tra le mani, sono ora al centro di un’indagine per verificare la natura degli oggetti ripresi. A fare arrivare ai ragazzini è stato un cittadino, che ha riferito di aver visto tre giovani, nel parcheggio del Supermercato "Italmark" di via Marchetti, in centro città, intenti a fotografarsi con un’arma da fuoco. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia, supportate dall’ analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del gruppo e di identificarne due componenti. A conferma della loro identità, durante le perquisizioni effettuate dagli agenti, sono stati trovati gli indumenti che i minori indossavano nel video. I giovani sono stati denunciati per porto abusivo d’ arma. M.P.