Travolto da una trave in un cantiere ad Ancona, è morto il bresciano Paolo Gabbiani

Brescia, 27 luglio 2024 – Non ce l’ha fatta Paolo Gabbiani, l’imprenditore e artigiano bresciano di 50 anni che il 23 luglio era rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro ad Ancona. Stava lavorando nella zona degli Archi, quando da una gru si era staccato un carico di travi, che lo ha travolto. Soccorso dai sanitari della Croce Gialla e del 118, era stato trasferito all'ospedale regionale di Torrette di Ancona in codice rosso avanzato, in condizioni molto gravi, e portato subito in sala emergenza del Pronto soccorso.

Purtroppo però, dopo quattro giorni di agonia, il bresciano si è spento, lasciando moglie e tre figli. La salma dovrebbe tornare a Brescia lunedì, poi sarà organizzato il funerale.