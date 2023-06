Pane, El Forner di Brescia è ‘Bakery dell’anno’ 2024 secondo Gambero Rosso

Brescia – El Forner di Brescia è la migliore panetteria d’Italia. Questo il verdetto della quinta edizione della guida Pane & Panettieri d’Italia del Gambero Rosso, presentata oggi al Palazzo delle Esposizioni di Roma.

La realtà bresciana fondata nel 1937, che oggi vanta ben sei punti vendita in città uno diverso dall’altro, ha vinto il prestigioso riconoscimento ‘Bakery dell’anno’. “Quello tramandato dalla famiglia Piantoni è un piccolo impero fondato sull'impiego di farine di qualità e su un'accoglienza impeccabile”, scrive la prestigiosa guida gastronomica.

I due fratelli Andrea e Paolo Piantoni continuano, rendendola contemporanea, la storia avviata da papà Davide con una suddivisione dei compiti che vede il primo con un ruolo commerciale, e il secondo alla produzione. Sei oggi i punti vendita di questo piccolo impero, con anche lo shop online, in cui il lievito madre la fa da padrone fecondando farine di qualità, come nel caso del miscuglio evolutivo di grano tenero Solibam per trasformarsi in infinite proposte, dal filone di semola di grano duro al cereali e malto d’orzo, da Tuttograno da macinatura a pietra al soffice con germe di mais e semi di girasole, fino ai mitici tigrati alla farina di riso (i panini simbolo della casa, spennellati di burro fuso). Non da meno le focacce, i cracker e i grissini e la sezione dolce.

In Lombardia sono 10 le panetterie che nell’edizione 2024 della guida Pane & Panettieri d’Italia hanno conquistato i prestigiosi Tre Pani. Oltre a El Forner, c’è l’altra bresciana Il Pane di Maruzio Sarioli mentre nella vicina Bergamasca, a Trevigio, c’è Tilde Forno Artigiano. A Mantova premiata Panetteria Rio dal 1929, a Monza Forno del Maestro mentre a Triuggio (sempre Monza Brianza) Cerere – L’Atelier del pane. A Milano troviamo Le Polveri, Crosta e Davide Longoni Pane in città, Grazioli in provincia (a Legnano).