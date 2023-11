Palazzolo, gli studenti incontrano il “Mostro”: una lezione contro le violenze

Palazzolo sull’Oglio (Brescia) – Il 17 novembre gli studenti dell’istituto scolastico Falcone di Palazzolo incontreranno, idealmente, il “Mostro”, ovvero impareranno a riconoscere quelle persone, uomini o donne che possono per loro rappresentare un pericolo. E lo faranno con l’associazione DifendiAmo di Capriolo, fondata e presieduta dall’avvocato palazzolese Maria Cristina Tramacere, che da anni si occupa di casi di violenza e che recentemente nel corso del Festival del Cinema di Venezia è stata premiata per il cortometraggio il “Mostro – finché morte non ci separi”, nato da una sua idea e prodotto da Alex Belli e interpretato da una bellissima e bravissima Delia Duran.

Il corto sarà proiettato durante l’incontro intitolato “Per le donne vivere è sempre un atto di coraggio” che si svolgerà alla Casa della Musica di Palazzolo dalle 12 alle 14, voluto dal dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche della scuola palazzolese in occasione sia della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, sia nell’ambito delle Giornate della Consapevolezza Giuridica.

Maria Cristina Tramacere, notissimo personaggio del foro bresciano e non solamente, forte di successi in tribunale che hanno fatto scuola e ora impegnata anche nel volontariato e nella difesa di chiunque subisca violenze, colloquierà con studenti e insegnanti insieme a Laura Volpini, Criminologa e docente di psicologia sociale forense investigativa presso l’università di Roma e con Lionello Tabaglio, psicologo clinico e psicoterapetuta. Saranno presenti pure il sindaco di Palazzolo, Gianmarco Cossandi, l’Assessore alle pari opportunità Ombretta Pedercini e l’avvocato Davide Camotti del foro di Bergamo.

Il corto realizzato da Alex Belli sarà presentato in anteprima alle scuole italiane. “Il nostro progetto – spiega Maria Cristina Tramacere – è sensibilizzare anche i più giovani e cioè scolari delle elementari e studenti delle medie e superiori, sul tema della violenza, perché è attualissimo. Quello che vogliamo fare capire, anche tramite il corto, pensato con Alex Belli e Delia Duran, è che è necessario denunciare”. L’associazione DifendiAMO Onlus è stata costituita nel 2019, da un gruppo di professionisti avvocati e psicoterapeute che si occupano da anni nella materia del diritto di famiglia e dei minori della assistenza di persone in genere. “L’obiettivo principale – sottolinea Maria Cristina Tramacere – è di tutelare i soggetti vulnerabili di maltrattamenti e di violenze di genere subite, anche all’interno delle mura domestiche, e/o nelle forme bullismo, cyber bullismo e body shaming”