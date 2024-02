Palazzolo sull’Oglio, ferito dalla punta di un tornio: grave operaio di 25 anni

Palazzolo sull’Oglio (Brescia) – Infortunio sul lavoro oggi a Palazzolo sull’Oglio. Stando alla prima ricostruzione, un operaio venticinquenne di Calcinate (Bergamo) poco prima delle 9 è rimasto ferito dalla punta di un tornio ed è finito in ospedale in codice rosso.

Nella sede dell’azienda di via Pontida la Centrale di prima emergenza Areu ha inviato un’automedica e un’ambulanza. I soccorritori sono stati allertati per un intervento in codice giallo, in realtà le condizioni dell’addetto si sono rivelate più gravi del previsto - non risulterebbe però in pericolo di vita -, così il ferito è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Chiari, i tecnici della Medicina del lavoro di Ats, chiamati ad accertare la dinamica dell’incidente .