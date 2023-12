Osservatorio permanente dei Giovani-Editori: premiate due scuole di Brescia

Firenze, 5 dicembre 2023 – La premiazione che si è svolta nella meravigliosa cornice di Palazzo Capponi, lungarno Guicciardini, ha avuto l’obiettivo di dare il giusto riconoscimento ai giovani studenti che hanno aderito al concorso “Sosteniamo il futuro” promosso dall’Osservatorio permanente Giovani-Editori. Il concorso si inserisce nel progetto più ampio di “Il Quotidiano in Classe” che vede la collaborazione di Enel, Crédit Agricole, corriere.it, ilsole24ore.com, quotidiano.net e Regione Toscana.

Alla cerimonia, condotta da Luigi Casillo, giornalista di Sky Tg24, era presente anche Andrea Ceccherini, presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori e Pierfrancesco Salvetti, responsabile relazioni esterne dell’Osservatorio, che ha aperto la giornata: “I concorsi e le iniziative rientrano nelle molteplici attività che promuove e realizza l’Osservatorio come tappe di una strada consolidata tracciata dal progetto ‘Il Quotidiano in Classe’” ha commentato Salvetti. “Attività su cui abbiamo puntato molto grazie anche al supporto dei nostri partners con i quali siamo riusciti in questi anni a rafforzare un ‘cammino’: quello per il cittadino di domani. Perché sia responsabile, indipendente, critico, attivo e protagonista della nostra società”.

La premiazione del concorso promosso dall'Osservatorio permanente dei Giovani Editori

Tra i vincitori anche gli studenti bresciani

Lorenzo Alberici, Lorenzo Martinelli, Agnese Panelli della classe V A del liceo scientifico Franco Moretti e dell’istituto superiore “Carlo Beretta” di Gardone Val Trompia (BS) sono stati tra gli studenti che hanno ricevuto il premio, grazie al loro elaborato “SPAM”. Il concorso proposto per l’annata scolastica 2023/2024 ha stimolato i ragazzi sul tema dello sviluppo sostenibile: gli alunni si sono infatti messi alla prova tramite un reportage, un’inchiesta, o un’intervista a esperti o concittadini, famigliari sul tema da loro scelto su quelli avanzati dalla commissione: “Città e comunità sostenibili” e “Consumo e comunità responsabile”, due temi strategici per la ripresa italiana ed europea.

Anche Credit Agricole, tramite Massimo Cerbai, responsabile della direzione regionale Crédit Agricole Italia, ha sottolineato l’appoggio dell’azienda al progetto: “Per noi la sostenibilità è un tema fondamentale nel quale crediamo molto e investiamo risorse ed energie. Costruire un futuro dove lo sviluppo sostenibile è al centro significa imparare a vivere in maniera equa. Potersi poi confrontare sull’argomento con le nuove generazioni è per noi fonte di stimolo per migliorare sempre più e per affrontare la tematica anche con occhi diversi”.