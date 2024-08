Ospitaletto, incidente sul lavoro in acciaieria: operaio ustionato dal metallo fuso, è gravissimo

Ospitaletto (Brescia), 31 agosto 2024 – Grave incidente sul lavoro, questa mattina verso le 11.30, a Ospitaletto, nel Bresciano.

All’acciaieria Asonext, in via Seriola 122, un operaio sarebbe entrato in contatto con del metallo fuso e avrebbe riportato gravi ustioni su gran parte del corpo. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato l’uomo al centro ustioni dell’ospedale di Verona con l’elicottero.

Ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell'infortunio, ma dalle prima informazioni sembra che, durante le operazioni di caricamento del materiale ferroso all'interno di un altoforno, si sarebbe verificata un'esplosione: il ritorno di fiamma avrebbe investito in pieno il lavoratore. L’uomo avrebbe riportato gravi ustioni su tutto il corpo e le sue condizioni sono molto critiche.

Sul posto, oltre al 118, i carabinieri e tecnici di Ats, che stanno facendo tutti gli accertamenti e le verifiche del caso.