“Ho una bomba”, allarme a Orzinuovi: evacuata la zona

Orzinuovi (Brescia), 30 marzo 2023 – Allarme bomba a Orzinuovi, nel Bresciano.

E’ accaduto oggi, verso le 14. Un paziente del centro psicosociale del paese si è presentato dallo psichiatra con uno zaino spiegando che dentro aveva una bomba. L'uomo avrebbe affermato: “Ho una bomba, vi faccio esplodere tutti”.

Subito è scattato l'allarme: i carabinieri hanno preso in custodia l'uomo e lo hanno trasferito in caserma. Nel frattempo, è stato evacuato lo stabile ed è stata bloccata anche la viabilità in attesa dell'arrivo degli artificieri. Sul posto anche i vigili del fuoco e la Croce Vere.