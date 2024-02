Operaio perde un dito in una ditta a Codogno

Operaio perde un dito di una mano. Incidente sul lavoro ieri mattina, attorno alle 11.30, all’interno della ditta Audio Ohm, azienda specializzata in produzione di componentistica elettrica per auto, che ha sede in via Ca’ Tanzino alla frazione Maiocca. Per cause in fase di accertamento, ad un addetto italiano di 43 anni è rimasta schiacciata una mano in un macchinario.

Subito soccorso dai colleghi, l’uomo è stato preso in carico successivamente dall’ambulanza del 118 che lo ha trasferito in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cremona.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Ats di Lodi per far luce sull’eventuale rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Sul luogo dell’incidente sul lavoro è arrivata anche la pattuglia della Polizia Locale.

Mario Borra