Oltre 31 milioni per la rete di Ferrovie Nord

Proseguono gli investimenti della Lombardia per il potenziamento e la manutenzione della rete di Ferrovie Nord. In particolare sulla linea Edolo-Breno-Darfo-Iseo-Brescia sono stati stanziati 31 milioni e 100mila euro per diversi interventi, tutti mirati a una maggiore fruibilità e sicurezza dell’infrastruttura. Sulla linea che unisce la città alla Val Camonica, da sempre in sofferenza a causa dell’assetto idrogeologico del territorio, specie da Iseo in su, sono previsti significativi lavori.

Nove milioni saranno impiegati per l’adeguamento delle gallerie e per proteggere la ferrovia dai dissesti idrogeologici; quattro milioni per la creazione di un’area dedicata alla manutenzione; quattro e mezzo per lavori straordinari su due ponti a Niardo; quattro per migliorare la copertura telefonica lungo la linea. Nove milioni e 600mila euro infine andranno all’adeguamento infrastrutturale, incluso il supporto alla circolazione di treni a idrogeno. I finanziamenti derivano da una delibera regionale proposta dall’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi (nella foto) e dal collega assessore ai Trasporti, Franco Lucente. L’aggiornamento del Contratto di programma con Ferrovie Nord prevede una riallocazione delle risorse, recependo circa 100 milioni in nuove risorse per garantire interventi prioritari e di sicurezza.

"Con il provvedimento potenziamo la rete ferroviaria in Lombardia finanziando interventi infrastrutturali e tecnologici fondamentali per aumentare efficienza e sicurezza – annuncia Claudia Maria Terzi – Sebbene alcune opere possano essere poco visibili, sono essenziali per il buon funzionamento del sistema. Il nostro impegno è continuo per migliorare il servizio ferroviario".

Mi.Pr.