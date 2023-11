Odolo, ciclista eroe salva l’autista che l’ha travolto: la donna al volante era stata colpita da un malore

Odolo (Brescia) – Poteva trattarsi dell’ennesimo ciclista vittima della strada. E invece questa storia potrebbe avere un lieto fine solo grazie alla sua caparbietà. Siamo sulla strada Provinciale 237, nei pressi di Odolo, comune del Bresciano. Un ciclista stava pedalando tranquillamente a bordo della carreggiata quanto un’auto l’ha urtato facendolo cadere a terra.

Neanche il tempo di valutare le ferite che, con tutta l’adrenalina in circolo per il colpo appena subito, il ciclista si è gettato all’inseguimento dell’auto “pirata” per far valere le proprie ragioni. Una corsa che si è rivelata decisiva, perché la macchina si è fermata pochi metri dopo l’urto con la bicicletta. Il 60enne in bici ha trovato al volante un’anziana di 87 anni senza sensi, accasciata sul volante, probabilmente colta da un malore mentre era alla guida. Ragione con cui si spiegherebbe anche l’impatto con il mezzo a due ruote.

Il ciclista 60enne appena ha visto la donna priva di sensi ha allertato i soccorsi. In poco sono giunti sul posto un’ambulanza e un’automedica che, dopo aver intubato e praticato le operazioni di primo soccorso all’anziana, l’hanno trasferita con urgenza in ospedale. Le sue condizioni sembrerebbero gravi. Anche il 60enne, che nell’impatto non ha riportato gravi ferite, è stato portato al pronto soccorso per valutare eventuali danni procurati dall’incidente.