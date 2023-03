Antonella Rossetti e Loredana Raimondo: chi sono le vittime dell’incidente in A4

Incidente in A4, i soccorsi

Affacciate insieme a una ringhiera. Sullo sfondo, le chiome degli alberi. È la foto che da ieri circola on line e che ritrae Antonella Rossetti, 58 anni, e la nipote Loredana Raimondo di soli 15 anni, morte insieme nello schianto di venerdì pomeriggio sulla A4 nel tratto compreso tra le uscite di Pero e Viale Certosa, all’altezza di Cascina Merlata. Una nonna giovane, che, stando a quanto emerso, ogni fine settimana andava a prendere la nipotina che da qualche anno risiedeva nel Bresciano per farle trascorrere il weekend nel luogo in cui era cresciuta, in provincia di Biella.

Una tragedia nella tragedia si è abbattuta sulla famiglia, perché il padre della quindicenne, Roberto Raimondo, morì a maggio del 2017, a 37 anni, sempre in un incidente stradale. Era in sella alla sua Kawasaki a Cerrione, nel Biellese, quando un capriolo attraversò la strada facendogli perdere il controllo del mezzo. E per lui, finito a terra, non c’era stato nulla da fare: i soccorritori non avevano potuto far altro che constatarne la morte.

Dopo la perdita del padre, Loredana si era trasferita con la mamma in Lombardia, in provincia di Brescia, dove frequentava le scuole medie. Presumibilmente la mamma aveva voluto cambiare aria dopo la disgrazia, pensando al futuro. Ogni weekend, però, la nonna (materna) andava a prendere la nipotina per trascorrere insieme qualche giorno a Mongrando, il suo paese. Antonella Rossetti era conosciuta in paese: cassiera al supermercato Conad, era quotidianamente a contatto con gli altri abitanti. Ora la famiglia si trova a piangere altre due vittime.

L’incidente risale a venerdì: pochi minuti dopo le 15, la ragazzina e la nonna viaggiavano a bordo di una Opel Corsa quando, per cause ancora da accertare, il loro mezzo ha tamponato un tir con rimorchio di una ditta di spedizioni. L’auto è poi stata centrata a catena da altre due trasformandosi in un ammasso di lamiere.

E sono cinque le vittime in meno di un mese sulla A4 Milano Venezia, tutte donne. Mercoledì 22 febbraio aveva perso la vita Beatrice Dell’Orto, trentatreenne di Seregno. Mentre tra venerdì 17 e sabato 18 febbraio morirono Laura Amato, di 54 anni, e Claudia Turconi, di 60.