Muscoline, investito dal muletto: operaio grave in ospedale

Muscoline (Brescia) – Grave infortunio in una azienda di Muscoline, dove un operaio di 57 anni è rimasto ferito a una gamba dopo essere stato investito da un muletto alla cui guida si trovava un collega.

La richiesta di aiuto al 112 è stata fatta immediatamente. Sul luogo ei fatti, una azienda che recupera rifiuti, sono arrivate sia ambulanze sia l’elisoccorso, che ha portato l’operaio in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Il collega è stato portato in ospedale e Gavardo per accertamenti. Al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti si sono messi i carabinieri della Compagnia di Salò e i tecnici dell’Ats.

Incidente in un impianto di recupero rifiuti a Muscoline, nel Bresciano. Un uomo è stato investito da un muletto, riportando gravi ferite a una gamba, rimasta schiacciata contro il mezzo.

Sul posto, in via delle Schiavane, è intervenuto il 118 che ha portato l’uomo in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Ferito in maniera non grave anche il conducente del muletto, un ragazzo di 24 anni portato in codice verde all’ospedale di Gavardo.

Oltre ai soccorritori, al centro di recupero rifiuti i vigili del fuoco e i funzionari di Ats per le verifiche del caso.