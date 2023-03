Villa Crespia, la Franciacorta che evolve: nuovo nome e nuovo logo nel segno della famiglia Muratori

La famiglia Muratori con, al centro, l'enologo Riccardo Cotarella

Adro (Brescia) – Dal luogo al nome, Villa Crespia diventa Muratori. ‘Evolvere, nel segno della continuità’ il motto che accompagna l’attività di rebranding di una delle cantine che ha contribuito a fare grande la Franciacorta.

Il nuovo logo Muratori Franciacorta

Fondata nel 1999 da una famiglia di imprenditori tessili, l’azienda si trova oggi ad affrontare un passaggio chiave. L’anno scorso la terza generazione ha fatto il suo ingresso a pieno titolo, con i cugini Michela (Comunicazione e Marketing), Alberto (Vicepresidente), Marco (Area Manager Nord Italia) e Matteo (enologo) ad affiancare i titolari Bruno e Giuliano Muratori. Ecco quindi emergere in maniera ancora più marcata il ruolo della famiglia, anima ed essenza della cantina. Un ruolo che rivendica spazio nella comunicazione aziendale ed è così che Villa Crespia diventa Muratori: nuovo nome, nuovo logo e nuova veste grafica. “Ci ritroviamo all’inizio di un nuovo percorso che continua il lavoro fatto finora ma lo proietta nel futuro”, spiegano dalla famiglia.

La tenuta Villa Crespia

Il brand sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni al Vinitaly (Verona, 2-5 aprile), dove Villa Crespia-Muratori sarà presente allo stand E9 del Padiglione 7. Qui saranno svelate le bottiglie con le nuove etichette che, fra l’altro, coincidono con una rilevante novità anche in ambito strettamente enologico. In questi giorni usciranno infatti sul mercato le prime cuvée Brut, Rosé e Satèn con le basi vino della vendemmia 2020, la prima curata dal celebre enologo Riccardo Cotarella. “Abbiamo avviato una consulenza preziosa e una collaborazione basata sulla condivisione della passione per il Franciacorta e l’amore per le sue uve – afferma Michekla Muratori -. Insieme a Cotarella, vogliamo valorizzare al meglio i nostri prodotti, aspirando all’eccellenza”.