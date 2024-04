Vino, il miglior spumante italiano è bergamasco: al Brut Degli Angeli il premio 5StarWines 2024

E’ bergamasco il miglior spumante d’Italia. A certificarlo è 5StarWines 2024, la prestigiosa classifica-selezione che ogni viene organizzata da Veronafiere in collaborazione con Assoenologi, nei giorni che precedono Vinitaly.

Quest’anno ad aggiudicarsi il premio nella categoria Miglior Vino Spumante, con punteggio di 95/100, è stato il Brut Degli Angeli 2018, prodotto dalla Tenuta degli Angeli di Carobbio degli Angeli, azienda gestita da Manuela Ghidini con i figli Roberta, Laura, Maria e Francesco Testa. Si tratta di uno spumante metodo classico ottenuto da uve Chardonnay, con minimo 36 mesi di permanenza sui lievit .

“Nelle scorse edizioni di 5StarWines abbiamo ricevuto diversi riconoscimenti – afferma Manuela Ghidini - ma è la prima volta che il nostro spumante riceve un punteggio così alto. Per noi è una grandissima soddisfazione e consideriamo il trofeo che ci è stato assegnato come un riconoscimento per il lavoro che con passione e dedizione stiamo portando avanti anno dopo anno, puntando sempre sulla ricerca dell’eccellenza. Dopo 2 medaglie d’argento, 2 medaglie d’oro e dopo 6 volte che otteniamo le 5StarWines con i nostri spumanti, questo ulteriore riconoscimento ci sprona a impegnarci ancora di più nel raggiungere nuovi obiettivi. La nostra è una piccola produzione che fa parte della storia della nostra famiglia e che abbiamo sempre voluto legare al nostro territorio, perché ci piace che i nostri vini raccontino la nostra storia e la nostra identità”.

La 5StarWines è una degustazione di tre giorni che accende i riflettori su tutte le cantine che investono nel miglioramento dei propri prodotti. Durante l’evento, una giuria composta da professionisti del settore assaggia e valuta i campioni. Quest’anno hanno partecipato oltre 2.300 vini provenienti da oltre 600 cantine, che sono stati giudicati da 62 esperti provenienti da tutto il mondo.