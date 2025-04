Morto nel sonno Graziano Fiorita, fisioterapista del Lecce: rinviata la partita con l’Atalanta del 25 aprile

Tragedia nella notte a Coccaglio, in provincia di Brescia (abituale quartier generale delle “Rondinelle“), dove il Lecce si trovava in ritiro da martedì per preparare la delicatissima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta fissata per venerdì 25 aprile alle 20.45: Graziano Fiorita, il 47enne fisioterapista e osteopata della prima squadra, è stato trovato senza vita nella sua camera d’albergo. Sconvolti capitan Baschirotto e compagni per il decesso avvenuto a causa di un malore improvviso.

Proprio i giocatori, di buon mattino, si sono insospettiti quando non hanno visto Graziano al risveglio. Dopo ripetute chiamate senza risposta si è deciso di irrompere nella sua camera d’albergo, dove il fisioterapista è probabilmente morto nel sonno. La squadra ha già lasciato l’hotel e sta tornando in Puglia. E il Lecce, profondamente scosso, ha subito chiesto alla Lega Calcio il rinvio del match valido per la trentaquattresima giornata di campionato.

Fiorita da oltre vent’anni lavorava alle dipendenze del club giallorosso. Professionista stimato e figura storica all’interno dello staff medico del club, Graziano era il volto familiare dello spogliatoio, capace di unire e rasserenare tutti con il suo carattere solare e la sua grande umanità. Aveva raccolto l’eredità del padre Fernando Fiorita, scomparso nel 2023, anche lui per dieci lunghi anni fisioterapista e massaggiatore del Lecce, con cui ha collaborato fino al 1999. Poi, come detto, il testimone è passato nelle mani sicure di Graziano, che non ha mai lasciato il suo posto, diventando una vera colonna portante della squadra, dentro e fuori dal campo. La notizia della sua scomparsa ha lasciato attonita la società, i calciatori, lo staff tecnico e tutti coloro che negli anni hanno incrociato il suo cammino, dentro quel mondo fatto di dedizione, silenzi operosi e gesti di cura quotidiana.

“L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita - si legge in una nota -. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra fa immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata. In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti”.