Motonave Iseo. Il ricordo delle vittime

In questi giorni il Sebino ricorda il bombardamento della motonave Iseo, che il 5 ottobre del 1944 venne presa di mira dagli Alleati, convinti che fosse carica di nazifascisti. Vi viaggiavano famiglie, bimbi, anziani, alcuni atleti iseani e nessun soldato. Le vittime furono 42. I feriti, gravissimi furono invece 33. Tra di loro c’erano anche due sorelle gemelle di appena nove mesi. I morti provenivano da Iseo, Monte Isola, Tavernola bergamasca, Vigolo, Sovere, Lovere, Riva di solto, Sale Marasino, Marone e Pisogne. Il battello, che è tuttora in servizio e che tra due anni spegnerà le 100 candeline, venne colpito da 3100 colpi. Non fu il solo obiettivo di giornata, poiché i velivoli americani colpirono anche la terra ferma tra Sale Marasino e Marone. In quel caso i morti registrati furono cinque. Nei giorni scorsi si sono svolte le celebrazioni. M.P.