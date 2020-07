Preseglie (Brescia), 5 luglio 2020 - Paura per un baby motociclista che è rimasto coinvolto in un incidente sulle piste da motocross dell'impianto Galaello di Preseglie. Il bambino bergamasco, di nove anni, sarebbe stato impegnato in una sessione di in moto quando è caduto dopo un salto.

Il piccolo è stato portato in elicottero al centro traumatologico dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.