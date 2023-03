Travolto da un tronco che stava tagliando: un morto a Bagolino

I soccorsi nella zona boschiva

Bapolino, 13 marzo 2023 - Infortunio mortale sul lavoro a Bagolino, in provincia di Brescia, dove intorno alle 11 di oggi un uomo di 52 anni è stato colpito da un tronco, mentre tagliava un albero in una zona boschiva, in via Cerreto.

Intervenuti i soccorsi- elisoccorso, ambulanza, Soccorso Alpino e Vigili del fuoco - non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Giunti sul luogo anche Carabinieri e personale di Ats hanno effettuato i primi rilevamenti per capire la dinamica dei fatti.

Il precedente

Nella giornata di ieri un 83enne di Cermenate era stato travolto dal ramo di un albero che stava tagliando in un bosco di sua proprietà, nel territorio del comune del Comasco. Stessa tragica fatalità il 12 gennaio 2023 scorso, a Plesio, altro comune del Comasco: quella volta a perdere la vita era stato un uomo di 57 anni.