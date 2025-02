Il datore di lavoro di Mirko Serpelloni, il 27enne morto per un infortunio sul lavoro a Manerbio nel 2023, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi in rito abbreviato è stato rinviato a giudizio. L’udienza si è svolta ieri mattina a Brescia. All’esterno c’erano parenti e amici del ragazzo in presidio: “Finalmente riconosciuta la responsabilità penale”.