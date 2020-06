Agnosine (Brescia), 8 giugno 2020 - Tragedia ad Agnosine, piccolo comune della Valle Sabbia, nel Bresciano. Un ragazzo di 21 anni è morto schiacciato dalla sua auto, scivolata in un dirupo per 15 metri. L'allarme è scattato intorno alle 17 di oggi, lunedì 8 giugno. Stando a una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto sotto gli occhi della fidanzata del giovane, di poco più giovane, che stava aiutando il ragazzo a spostare l'auto che era rimasta impantanata nel fango. Durante la manovra, con lui a terra a spingere l'auto e lei al volante, la vettura è scivolata travolgendo il 21enne morto sul colpo. Sul sono intervenuti i mezzi del 118, intervenuti con l'elisoccorso. Ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

