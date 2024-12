Morta per bronchiolite: "Procedure rispettate"

È stata archiviata l’inchiesta aperta per la morte della neonata deceduta la notte dello scorso 7 gennaio a soli due mesi in ospedale a Desenzano per bronchiolite. L’indagine, aperta per omicidio colposo e sempre rimasta a carico di ignoti, non ha individuato responsabilità penali. La piccola, seconda figlia di una coppia di Gozzolina di Castiglione delle Stiviere (Mantova) era stata condotta in ospedale per un’infezione alle vie respiratorie. La situazione, che inizialmente non sembrava drammatica, è precipitata all’improvviso. Era insorto il dubbio che un’infermiera avesse dato in ritardo l’allarme, ma la circostanza non ha trovato riscontri: stando alla consulenza della Procura, medici e personale sanitario rispettarono le procedure e le linee guida correttamente nel trattamento della neonata. E il gip ha chiuso il caso.