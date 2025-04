“Monumento al Bacio” attira i turisti

Un angolo romantico, un invito all’amore scolpito nell’arte. A pochi passi dalla suggestiva Spiaggia delle Muse, dal 2009 un’installazione è diventata il simbolo del romanticismo a Sirmione: "Kiss… Please": l’opera dell’artista Lillo Marciano che esorta gli innamorati, gli amici, i fratelli e le famiglie a sigillare il loro legame con un bacio. Realizzata in collaborazione con Marco Cordini per la rassegna Public Art Sirmione ’09, l’opera domina un punto frequentato da turisti e da bresciani, omaggiando il poeta latino Catullo, che proprio qui ebbe dimora e che scrisse versi di inenarrabile bellezza legati ai baci e all’amore per l’agognata Lesbia. Definito da Marciano un "Monumento al Bacio", il luogo è oggi meta di coppie di tutte le età, turisti e curiosi, trasformandosi in una tappa obbligata per chi vuole celebrare l’amore.

"L’opera ha una forza trasversale, attrae giovani, anziani, visitatori da tutto il mondo – racconta Riccardo Genovese, assessore di Sirmione, che per anni ha percorso quel tragitto –. Spesso mi è capitato di scattare foto per immortalare quei momenti". Tra i ricordi più vividi, l’incontro con due turisti asiatici incuriositi dal cartello. "Dato che ero in anticipo e il lavoro mi concedeva ancora qualche minuto ho spiegato loro la storia dell’opera, e alla fine hanno voluto una foto con lo sfondo del Monte Baldo – ha specificato Genovese –. Era una giornata perfetta". Sirmione, da sempre legata al mito dell’amore grazie a Catullo, continua a ispirare romanticismo e sentimenti intensi, aiutata non solo dalla poesia ma anche da luoghi antichi e piazzette nascoste. "Kiss… Please" ne è la prova: un’installazione che, dopo anni, resta un inno alla passione, proprio come avrebbe scritto il poeta: "Tanti i baci dati".

Milla Prandelli