Monte Isola teme invasione di auto per il “Terzo paradiso” di Pistoletto: il sindaco corre ai ripari

Peschiera di Monte Isola, ieri, era un grande alveare impegnato negli ultimi lavori di rifinitura dell’evento artistico “Light is Life-Festa delle Luci A2a Montisola“, che vedrà protagoniste, in occasione di Bergamo-Brescia capitale della cultura 2023, le installazioni “Il Terzo Paradiso dell’Energia“ di Michelangelo Pistoletto e le “Ballerine“ di Angelo Bonello, allestite sul lungolago della frazione più grande dell’isola lacustre, in località Ere.

Decine tra tecnici del Comune, di A2a, di Cittàdellarte Fondazione Pistoletto onlus e volontari, tra cui la Protezione Civile isolana si sono messi in pista per regalare un altro sogno culturale all’isola al centro del Sebino. Sulla terraferma e in particolare a Sulzano, la località da cui è più facile raggiungere Peschiera Maraglio, non mancano difficoltà e polemiche ancor prima dell’inaugurazione di questa sera. "Purtroppo l’organizzazione è stata tardiva - spiega il sindaco Paola Pezzotti -. Siamo stati convocati dalla Questura solo lunedì, dato che il piano della sicurezza, che non abbiamo visto, è stato presentato la scorsa settimana. Nel 2023, rispetto a sette anni fa, quando Sulzano e Monte Isola unitamente a tutto il lago ospitarono Christo e The Floating Piers, c’è molta differenza, poiché ci siamo trovati a studiare il da farsi all’ultimo momento. Quello che ho potuto fare, nel primo incontro è stato chiedere la presenza delle forze dell’ordine per la gestione del territorio insieme alla protezione civile. Se i posteggi saranno pieni all’uscita della tangenziale sarà indicato di andare a parcheggiare a Iseo da dove partiranno navette gratuite. Siamo comunque sicuri che sarà un bellissimo evento".

La sindaca ha immediatamente chiesto un incontro tecnico, svoltosi ieri in mattinata. "È andato molto bene, la nostra richiesta di supporto al territorio è stata accolta. È stato studiato un presidio importante con la presenza di polizia stradale, carabinieri e polizia provinciale agli snodi viari, tra cui l’uscita dalla 510. La Protezione civile del paese darà informazioni in varie postazioni che saranno appositamente allestite. L’appello, comunque, come di evince dal sito di Monte Isola, è di andare a parcheggiare a Iseo. Per i residenti sarà aperto il campo sportivo dell’oratorio".

Sul sito e sulla pagina Facebook del Comune di Monte Isola, che ha colto la preoccupazione di Paola Pezzotti, da ieri si legge che il paese può essere raggiunta in battello da Iseo su prenotazione, oltre che da Sulzano, raggiungibile in navetta anziché in auto. I parcheggi dedicati all’evento, a Iseo, sono nella zona di Sassabanek, dove partiranno le navette gratuite che funzioneranno fino alle due del mattino. Il sindaco di Monte Isola, Fiorello Turla, ha ringraziato sia il Comune di Sulzano sia quello di Iseo, che si sono resi pienamente collaborativi. Polemiche non sono mancate nemmeno dal circolo di Legambiente del Basso Sebino che, per voce del presidente Dario Balotta, ipotizza difficoltà nella viabilità e "stress per il territorio".

Questa sera alle 21, intanto, si accenderanno le luci della rassegna, un evento artistico destinato a rimanere negli annali del Sebino, anche visto il significato delle opere pensate per promuovere la sostenibilità: tutto il materiale infatti è eco-compatibile. Il “Terzo Paradiso dell’Energia“ sarà visitabile fino al 23 luglio, gratuitamente.