Brescia, 7 febbraio 2020 - Fuga di monossido di carbonio nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 febbraio, in un appartamento a Brescia. Quattro persone sono rimaste lievemente intossicate e sono state accompagnate in ospedale.

L'allarme è scattato in giornata in una abitazione di via Bonino Bonini. A quanto si è appreso, una famiglia ha respirato il gas inodore e insapore ha iniziato ad accusare malesseri e difficoltà respiratorie. I quattro sono stati soccorsi e trasportati alla clinica Città di Brescia per approfondimenti (risultano però fuori pericolo). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia, chiamati adesso a individuare l'origine della fuoriuscita, non è chiaro se attribuibile al malfunzionamento di una caldaia o a un braciere.