Brescia, 3 aprile 2021 - Momenti di paura a Brescia: due bottiglie incendiarie - inizialmente ssembrava solo una - sono state lanciate all'alba contro il centro vaccinale di via Morelli, realizzato con i fondi della raccolta AiutiAMO Brescia avviata nel corso della prima ondata del Covid.

Ad essere stata colpita e intaccata dalle fiamme è una delle tensostrutture, nella fattispecie quella che ospita una sala mensa per gli operatori e che fortunatamente non conteneva materiale sanitario di alcun genere. Le fiamme divampate non hanno peraltro intaccato quanto presente all'interno: uno dei teloni cerati che fungono da pareti appare visibilmente bruciato e annerito. Non si registrano feriti, ma i danni sono da quantificare. Sul posto sono intervenuti con i Vigili del Fuoco anche personale dei Carabinieri e della Polizia Locale, che stanno provando a ricostruire quanto accaduto anche attraverso le telecamere di sicurezza installate in strada.

"Attacco ignobile! Una bottiglia incendiaria e' stata lanciata all'alba contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Fortunatamente non si registrano feriti e, non trovando nulla di infiammabile, l'incendio non si e' propagato", ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Il centro - ha aggiunto il governatore - e' stato realizzato con i fondi della generosita' bresciana, grazie all'iniziativa AiutiAMO Brescia avviata nel corso della prima ondata del Covid. Le forze dell'ordine stanno ricostruire quanto accaduto attraverso le telecamere di sicurezza per identificare i responsabili di questo gesto assurdo e malavitoso".

© Riproduzione riservata