Mille Miglia 2023, vincono Andrea Vesco e Fabio Salvinelli su Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929

Brescia – Si è conclusa la 41esima edizione della Mille Miglia che, dopo circa 2.300 chilometri percorsi in 5 tappe su e giù per l’Italia, è arrivata a Brescia, dove era partita, sulla pedana di viale Venezia.

Come da tradizione la Leonessa d’Italia è stata sede di partenza e arrivo della Freccia Rossa che nell’edizione 2023 ha visto ancora la vittoria di Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, campioni in carica, a bordo di una Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Andrea Vesco conquista così il suo quarto titolo consecutivo (su sei totali), mentre Fabio Salvinelli eguaglia Giuliano Canè con un filotto di tre vittorie. ''All'inizio le insidie ci sono state - dichiara Vesco a motori spenti - poi abbiamo performato in maniera costante accusando un basso numero di penalità. Solo quando ho partecipato con papà avevo ottenuto un risultato così buono, sono molto orgoglioso di aver raggiunto questo risultato storico''.

Al secondo posto Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli a bordo di una Lancia Lambda Torpedo Tipo 218 Casaro del 1927, terzi Andrea Luigi Belometti e Gianluca Bergomi a bordo di una Lancia Lambda Spider Tipo 221 Casaro del 1929.

Quella conclusasi oggi è stata l’edizione più lunga nella storia della Mille Miglia, un tour de force in cui i concorrenti sono passati dalla pioggia insistente prima dell'arrivo a Roma al sole cocente di Alessandria, facendo tappa a Cervia-Milano Marittima prima del giro di boa nella Capitale, per risalire fino a Parma e concludere a Milano, con un Controllo Timbro in piazza Duomo e arrivo a City Life, per l'ultima notte di gara prima dell'arrivo a Brescia.