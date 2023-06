Mille Miglia 2023: date, percorso e tappe. Il programma e tutte le novità

Brescia, 9 giugno 2023 – Tutto pronto per una nuova edizione della Mille Miglia. Per la prima volta le 420 auto (405+15 in Special List) affronteranno, scrive l'organizzazione, cinque tappe e oltre 2.000 chilometri. Con Andrea Vesco alla caccia del record di quattro vittorie consecutive, raggiungendo il Piemonte come nel 1947-48 e sostando a Milano per l'ultima notte di gara.

Ma quando si svolgerà la storica gara di regolarità riservata alle auto storiche, rievocazione di quella che Enzo Ferrari battezzò "la corsa più bella del mondo", tenutasi dal 1927 al 1957? Quale percorso seguirà e quali eventi collateralli sono stati organizzati? Ecco tutte le informazioni.

La Mille Miglia 2023 si svolgerà da domenica 11 a sabato 17 giugno. I primi due giorni regaleranno a Brescia il consueto spettacolo del Villaggio di Piazza Vittoria, sede della punzonatura e momento di incontro fra pubblico e protagonisti della corsa, e delle piazze del centro dove le vetture in sosta potranno essere ammirate da vicino. Il "via" della gara è previsto per martedì 13 giugno alle 12.30, mentre il ritorno sarà sabato 17 giugno.

Cinque giorni ricchi di avvenimenti dall11 al 17 giugno. Nell'anno di Brescia, con Bergamo, Capitale Italiana della Cultura, il logo ufficiale dell'investitura percorrerà l'intero tragitto della Corsa sugli sticker dei numeri di gara.

DOMENICA 11 GIUGNO

Dalle 10 alle 19 sono in programma le varie verifiche tecniche e la consegna dei numeri di gara e dei road book. Alle 16.30 verrà inaugurato il Villaggio 1000 Miglia in Piazza della Vittoria.

L'apertura del Villaggio vivrà un prologo dalle 16:30, quando verranno presentati due progetti speciali: la tecnologia dell'Auto a Guida Autonoma che per la prima volta viaggerà su strade aperte e l'arte contemporanea delle otto sculture a tema ''automobile'' che verranno donate alla città. Dalle 18:30, cento auto si contenderanno il Trofeo Roberto Gaburri che, su un circuito cittadino con partenza dal Villaggio e arrivo in piazza Paolo VI, darà ufficialmente il via alle attività sportive. Confermati sia l'appuntamento con il Ferrari Tribute che con la 1000 Miglia Green, gara di regolarità per modelli full-electric.

LUNEDÌ 12 GIUGNO

Secondo giorno di verifiche tecniche, sempre dalle 10 alle 19, mentre dalle 10 alle 20, si procederà con la punzonatura delle vetture, pronte per essere benedette in occasione della Santa Messa, nel Duomo Nuovo, alle 18.

DA MARTEDÌ 13 GIUGNO A SABATO 17 GIUGNO

Dalle 7.30 alle 11 ci saranno le ultime verifiche e punzonature. Poi, l'avvio ufficiale della 1000 Miglia 2023 è previsto per le 12.30 con la partenza della prima vettura e la sfilata per le vie di Brescia. Sabato 17 giugno, l’ ltima tappa della 1000 Miglia 2023 inizierà alle 7.25 con arrivo a Brescia dalle 12.30, con sfilata delle vetture in Viale Venezia. Alle 18 presso il paddock (via Caprera 5) ci sarà la cerimonia di premiazione.

Passaggio Mille Miglia

La Mille Miglia 2023 si svolgerà lungo il classico percorso da Brescia a Roma e ritorno. Vi partecipano soltanto i modelli delle quali almeno un esemplare abbia preso parte - o abbia completato - una delle edizioni della 1000 Miglia che si è tenuta dal 1927 al 1957 ed essere iscritto al Registro 1000 Miglia. Il percorso prevede il passaggio in città e luoghi particolarmente significativi dal punto di vista storico-paesaggistico.

Le voci ufficiali di Radio Deejay racconteranno tutte le fasi di gara, sia dal percorso che nelle giornate a Brescia e negli arrivi di tappa di Cervia-Milano Marittima, Roma, Milano e Parma.

TAPPA 1 – MARTEDÌ 13 GIUGNO

Dopo la partenza da Viale Venezia e aver accarezzato il Lago di Garda, attraversato Verona, Ferrara, Lugo e Imola, il convoglio concluderà la prima tappa a Cervia-Milano Marittima.

TAPPA 2 – MERCOLEDÌ 14 GIUGNO

La seconda giornata sarà caratterizzata dal passaggio a San Marino, Senigallia, Macerata con sosta pranzo, Fermo e Ascoli Piceno e dalla sfilata finale in via Veneto a Roma.

TAPPA 3 – GIOVEDÌ 15 GIUGNO

La terza tappa risalirà dalla Capitale proponendo il pranzo in gara nella spettacolare Siena, proseguirà verso Pistoia, il Passo dell’Abetone, Modena e Reggio Emilia e terminerà a Parma.

TAPPA 4 – VENERDÌ 16 GIUGNO

Il quarto giorno, dopo Stradella e Pavia, la Corsa raggiungerà il Piemonte con pranzo ad Alessandria, poi Asti e Vercelli e, via Novara, si dirigerà verso il centro di Milano che ospiterà l’ultima notte di gara

TAPPA 5 – SABATO 17 GIUGNO

Nella quinta giornata, dopo il saluto a Bergamo, città gemella di Brescia quale Capitale della Cultura 2023, e il transito dalla Franciacorta, Ospitaletto e Gussago, la 1000 Miglia 2023 si concluderà a Brescia in tarda mattinata con un circuito cittadino prima della passerella finale sulla pedana di Viale Venezia e del pranzo di chiusura.

In serata, l’arrivederci al 2024 con la notte bianca della Freccia Rossa con il concerto gratuito di Leo Gassman; la 1000 Miglia The Night che concluderà l’intensa settimana.

Al fianco della carovana di auto storiche quest'anno correrà anche una Maserati MC20 Cielo molto particolare. Sviluppata dal Politecnico di Milano la cabrio del Tridente è stata infarcita di hardware e software per la guida autonoma e percorrerà l’intero tracciato della 1000 Miglia 2023, con alcuni tratti dove il driver - Matteo Marzotto - lascerà che a guidare sia l'auto stessa. L’obiettivo è quello di raccogliere quanti più dati per poter preparare l'auto che correrà, in maniera completamente autonoma da Brescia a Brescia, la 1000 Miglia 2024.

La Mille Miglia, per vocazione riconoscente ai territori che ogni anno accolgono il passaggio della corsa con calore e partecipazione, sostiene nell'emergenza la raccolta fondi per i Paesi Alluvionati lanciata dal Giornale di Brescia: al Paddock di Brescia ci sarà uno spazio dedicato in cui verranno fornite tutte le informazioni per fare la donazione.

Torna per il terzo anno la 1000 Miglia Charity per la ricerca a sostegno di IEO - Women's cancer center: sei Pink Drivers si alterneranno a bordo della Pink Car nel corso delle cinque giornate di gara.