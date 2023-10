Mesi di insulti omofobi a un giovane cameriere. Patteggia sei mesi

Mesi di insulti e denigrazioni, offese omofobe che, da ottobre a maggio, hanno perseguitato un ragazzo di 23 anni, cameriere in un locale pubblico del Canturino, finito nel mirino di Radek Santanocito, ventenne di Arosio. Indagato per stalking e lesioni aggravate, ha patteggiato 6 mesi di condanna, con pena sospesa subordinata alla frequentazione di un corso che lo spinga a ragionare sul disvalore della sua condotta, come previsto in questi casi. A febbraio era stato raggiunto da una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa. Le accuse sono giunte al termine delle indagini dei carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, che avevano ricevuto la denuncia della vittima, dopo un pestaggio.