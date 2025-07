Maxi rissa in piazza. Nel “ring” restano in due

BERZO INFERIORE (Brescia)Serata di tensioni in Valle Camonica dove, complici il caldo e, forse, qualche calice di troppo, gli animi si sono esasperati andando a innescare una maxi rissa. È accaduto durante la serata di sabato, un momento che avrebbe dovuto essere di relax e festa per tutti per qualcuno si è trasformato in rabbia e violenza. La piazza principale di Berzo Inferiore è diventata un ring dove diverse persone si sono affrontate a suon di pugni e sberle. Per motivi ancora da appurare, ma forse legati a motivi futili, la violenta lite iniziata con le male parole e poi degenerata, ha disturbato i residenti e richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Breno, che sono poi riusciti a sedare gli animi e hanno fermato due giovani. Intervenuti sia il nucleo radiomobile sia i militari della Stazioni del territorio. L’allarme è scattato poco prima delle 21.30, davanti alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente. In quella parte di paese, centralissima, si trovano bar e ristoranti e la sera, specie in questo periodo, ci sono tante persone: famiglie, anziani e giovani. Per qualche minuto l’area si è trasformata in una vera e propria bolgia andando a infrangere la quiete che generalmente si respira nel paesino della valle, che si trova ai piedi delle Alpi bresciane.

Quando dalle parole si è passati ai fatti qualcuno, spaventato e preoccupato, ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112, che oltre a allertare le forze dell’ordine, ha richiesto l’intervento dei mezzi di Soreu Alpina di Bergamo. Sul posto sono arrivati gli uomini dell’Arma e le ambulanze, anche se non risultano feriti gravi ma solo qualche contuso. I motivi che avrebbero scatenato la rissa non sono ancora chiari. La cosa certa è che lo scontro sarebbe esploso all’esterno di un esercizio commerciale: sono volate bottiglie cui hanno fatto seguito urla e spintoni che hanno attirato decine di curiosi. I militari hanno bloccato due persone, ma il numero dei coinvolti sarebbe ben più alto. Gli investigatori stanno ora raccogliendo testimonianze e verificando eventuali riprese delle telecamere per fare chiarezza sull’accaduto. I due giovani che sono stati condotti in caserma sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.