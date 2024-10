Maxi-depuratore del Garda. Nuovo confronto in Regione: "Alternative senza perder tempo"

Al via un nuovo ciclo di audizioni, in commissione regionale ambiente, sul depuratore del Garda. Nel Veronese la realizzazione procede tra allarmi per la mancanza di risorse. A Brescia, il progetto è nella fase della progettazione, con due impianti da fare a Gavardo e Montichiari e scarico nel Chiese: una scelta calata sui territori senza alcun coinvolgimento, come ha ricordato ieri in commissione la consigliere dem Miriam Cominelli. Al Pirellone si è discussa la mozione presentata 18 mesi fa per la revisione della convenzione tra Regione Lombardia, Veneto e Ministero dell’Ambiente, di cui prima firmataria era l’attuale consigliera regionale del M5S Paola Pollini. Le risposte arrivate da Regione, attraverso la dirigente Mila Campanini, sono state piuttosto nette: non è vietato che i reflui siano depurati in un bacino diverso da quello di provenienza, non è detto che due impianti costino più di uno, i reflui dovrebbero poter esser usati in agricoltura e quindi non sarebbero una minaccia per il Chiese. Per Campanini, se c’è una soluzione alternativa con stessi standard di qualità, costi e tempi, andrebbe bene, purché non si perda tempo. La soluzione alternativa a Gavardo e Montichiari, come ricordato da Giorgio Bontempi (FdI), era un impianto a Lonato, "ma c’è stata l’anomalia della nomina del commissario" il giorno in cui doveva essere presentata in cabina di regia. Secondo Bontempi, "la soluzione migliore è la realizzazione di un unico depuratore". Le scelte sono in mano al commissario straordinario (il Prefetto di Brescia), ma la commissione proseguirà con le audizioni di tecnici e del territorio. Per Pollini "è frustrante constatare che questa convergenza non sfoci in altro se non nell’avvio di un nuovo percorso di audizioni in Commissione. E il mese prossimo il progetto rischia di entrare nella sua fase esecutiva". F.P.