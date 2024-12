MarteS gratuito in ricordo del fondatore

Una giornata di apertura gratuita per ricordare Luciano Sorlini, l’imprenditore bresciano con la passione per l’arte che l’11 dicembre avrebbe compiuto 99 anni. Per celebrare l’anniversario, il MarteS, museo di Calvagese della Riviera sorto grazie alla sua lungimiranza, festeggia con una giornata di apertura gratuita e visite guidate in partenza ogni ora, dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 21 (prenotazione obbligatoria: www.museomartes.com). Un’occasione per conoscere o riascoltare la storia della Collezione Sorlini e del suo fondatore, la cui passione ha dato vita a una delle collezioni private più prestigiose del Nord Italia. I dipinti (184 opere scelte dall’imprenditore bresciano), oggi tutti riuniti nel Palazzo di Calvagese, furono acquistati inizialmente per completare gli arredi delle residenze di Luciano Sorlini, come il palazzo veneziano sul Canal Grande detto “Grimani dall’Albero d’oro“ in Campo San Polo e il Castello di Montegalda, in provincia di Vicenza. Giungono così alcuni dei capolavori assoluti della Storia dell’arte, come la Madonna “in rosso“ di Giovanni Bellini, il ciclo di 6 grandi teleri di Gianantonio Guardi, la Vecchia contadina di Giacomo Ceruti, definita una delle opere indimenticabili del Settecento europeo.

Dopo la morte di Luciano Sorlini, viene istituito il MarteS, Museo d’Arte Sorlini, un luogo in grado di conservare, valorizzare e condividere le opere raccolte con tanto interesse e passione. Altro appuntamento al MarteS di questa settimana è il 15 dicembre con Christmas & movie, una proiezione che trasporterà bambini e bambine di età compresa tra i 5 e gli 11 anni nel tradizionale clima natalizio. Appuntamento domenica 15 alle ore 15 nel Salone di Diana con il film d’animazione “Topolino e la magia del Natale“. Al termine verrà servita una gustosa merenda.

Federica Pacella