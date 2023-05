Maria Miceli e l’ultimo commovente post sui social: “L’amore è un ponte”

Manerbio (Brescia) – Un messaggio di amore e speranza affidato ai social con le parole del poeta mistico persiano Rumi. Così Maria Miceli, la ballerina e modella di Manerbio morta a 35 anni, ha scelto di congedarsi dal mondo e salutare le tante persone che l’hanno conosciuta e amata, non solo per le esibizioni in tv.

L’ultimo post

Nel suo ultimo post su Instagram e Facebook la ballerina ha inserito un’immagine su uno sfondo colorato sulla quale compare la scritta “Love is the bridge between you and everything”: L’amore è il ponte tra te e tutto. È un verso di una delle più note poesie di Jalal ad-din Rumi (1207-1273), conosciuto come Rumi, il più grande tra i poeti mistici persiani. Una poesia, quella scelta da Maria, che parla della vita, del viaggio, dell’amore e della speranza e che, tra le altre cose dice “Abbi fiducia in Dio, passo dopo passo, e non arrenderti”.

Bellezza e gentilezza

Tantissimi i commenti commossi sotto al suo post “Se ne va una persona che solo vivendo su questa Terra infondeva speranza nella Bellezza e nella Gentilezza che sono così infinitamente rare – scrive il fotografo Luigi Brozzi – Continua a danzare, cara amica”.

“Danza tra le nuvole e continua sorridere con la tua immensa dolcezza”, scrive un’altra utente. “Che ingiustizia. Buon viaggio super anima bella”, è invece il commento sconsolato di un’altra.

Ballerina e archeologa

Nata come ballerina classica e formatasi in Accademia, Maria Miceli – come ha spiegato lei stessa – ha successivamente studiato la danza moderna, il tango e il flamenco. Non solo l’arte e la danza però: Maria aveva infatti due lauree, una in Lettere antiche e l’altra in Archeologia e Culture del mondo antico. “Continuo a lavorare tutti i giorni su me stessa – scriveva presentandosi sul suo sito – perché penso che ci sia sempre qualcosa di nuovo da scoprire e approfondire. La mia infinita passione mi spinge a puntare a nuove sfide e nuovi traguardi”.