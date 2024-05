Scoperto il ladro di mangime: è un orso affamato. Ha imparato ad aprire il silo, ecco come

Ha imparato ad aprire il bocchettone di un silo che contiene mangime per animali e da allora, per alcuni giorni, si è cibato senza fare male a nessuno. A scoprire l’identità del ladro è stato il proprietario, che ha installato delle fototrappole. I saccheggi erano opera di un orso. È stata informata la polizia provinciale, che ha raccolto dei campioni per capire se si tratta di un esemplare censito e noto in Valle Sabbia oppure no.

I fatti sono accaduti a Anfo, in un’azienda agricola dove vengono allevate bovine. La polizia provinciale e l’allevatore hanno messo una recinzione elettrificata e sistemato un dissuasore acustico. Nel 2023 sono state 52 le segnalazioni dell’orso sulle montagne bresciane. capace di spostarsi anche di 30 o 40 chilometri al giorno, è facile che l’orso della Valsabbia, non potendo mangiare dal silo si sia spostato.