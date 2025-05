Droga nascosta nel manico della scopa e soldi tra i giocattoli delle figlie, 28enne arrestata a Manerbio

Brescia, 3 maggio 2025 – Droga nascosta nel manico di una scopa e tra i giocattoli delle figlie, arrestata una 28enne marocchina a Manerbio.

I Carabinieri della Stazione locale, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e di un'unità cinofila di Orio al Serio, sono entrati in azione in due appartamenti di uno stesso stabile, su disposizione della Procura di Brescia.

L’indagine era nata da una precedente segnalazione dei militari ai servizi sociali, per verificare le condizioni di vita di due famiglie residenti nell’edificio. Le persone, già note all’Arma locale per precedenti di polizia, erano state recentemente oggetto anche di alcune segnalazioni da parte della cittadinanza locale in relazione a comportamenti sospetti.

Durante il controllo, in uno degli appartamenti abitato da una famiglia con tre bambine (non presenti al momento), è stata arrestata in flagranza di reato una donna marocchina di 28 anni, già nota alle forze dell’ordine. La donna è accusata di detenzione di droga a fini di spaccio.

I Carabinieri hanno trovato 55 dosi di cocaina (oltre 43 grammi totali) nascoste all'interno del manico svitato di una scopa grazie al fiuto del cane antidroga. Inoltre, 690 euro in contanti sono stati scoperti nascosti nella culla di una bambola tra i giocattoli delle bambine. Il sospetto è che il denaro provenga da attività illecite ed è stato quindi sequestrato.

La donna arrestata è stata trasferita nel carcere di Brescia, in attesa dell’udienza di convalida. Nell’altro appartamento oggetto della perquisizione, dove vive una coppia, non è stato trovato nulla di rilevante.