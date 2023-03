Manerba, affiora “passerella”: assedio all’Isola dei Conigli

Lo straordinario spettacolo a Manerba

Manerba (Garda) - Sabato e domenica d’assedio per l’Isola dei Conigli, a causa della folla che si è accalcata per poter camminare sui 200 metri di passerella emersa dal Benaco a causa del suo basso livello, che attualmente è di appena 45 centimetri e 8 millimetri sopra lo zero idrometrico a causa della siccità che sta mettendo in ginocchio i grandi laghi lombardi.

Una striscia larga poco meno di un metro e lunga circa 200 pare essere diventata motivo di attrazione per migliaia e migliaia di persone, da tutta Italia, per passeggiare su quello che è poco più di uno scoglio di terra e alberi dove, nel frattempo, è stato aperto il chiosco normalmente attivo solo nel periodo estivo.

In vista del pienone, il Comune di Manerba ha dovuto predisporre appositi servizi. "Abbiamo previsto un preciso piano sicurezza – spiega il consigliere con delega alla sicurezza Matteo Mattiotti – per tutta la giornata sono stati presenti il presidio della polizia locale della Valtenesi e il presidio sanitario di Areu con i volontari dell’Anc Valle del Chiese".

La polizia locale della Valtenesi ha dovuto dotarsi di un nuovo mezzo: un quad da 15mila euro per interventi nell’area, che è parte del Parco della Rocca. In campo ieri c’era anche la protezione civile ed è stato necessario installare bagni chimici per evitare episodi spiacevoli, in aggiunta all’abbandono di spazzatura e al mancato rispetto della vegetazione. L’assalto non piace agli ambientalisti: alcune attiviste hanno protestato sedendosi sulla passerella per sottolineare che le persone sono troppe. "Il flusso è stato paragonato a un vero e proprio pellegrinaggio" dice Legambiente di Castiglione delle Stiviere.