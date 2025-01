Magazzino a fuoco, nessun ferito

Un incendio ieri ha danneggiato seriamente un magazzino edile in via Prandelli, nella frazione di Duomo di Rovato. Le fiamme si sono scatenate attorno alle 11 nella parte dove era conservata della legna, andando a intaccare varie tubature in gomma, che hanno così creato un fumo nero, denso e particolarmente acre. I motivi sono ancora da appurare. Gli operatori del 112, avvisati da molti cittadini oltre che dai proprietari, hanno inviato sul posto i vigli del fuoco del comando provinciale di Brescia a cui si sono aggiunti i volontari di Chiari, Palazzolo e Orzinuovi. Sul posto, a titolo precauzionale, c’era anche un’ambulanza del 118. Erano presenti sia i carabinieri, che indagheranno sulle cause, sia la polizia stradale di Chiari. Non si segnalano feriti. Mi.Pr.