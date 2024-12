Maestra di Castiglione madre di tre figli muore improvvisamente

Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova piange la prematura scomparsa di Giovanna Messina, 51 anni, insegnante della scuola elementare di Gozzolina: uno degli istituti scolatici della cittadina. Giovanna Messina si trovava a Acerra in provincia di Napoli quando ha avuto un grave malore, che ha richiesto un ricovero d’urgenza. Nonostante i disperati tentativi dei medici, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. La donna era originaria della Campania, lasciata per l’impiego come insegnante nel Mantovano. La notizia ha sconvolto la comunità di Castiglione, che la ricorda sia come educatrice sia come attiva partecipante alla vita sociale. I figli, Francesco, Tommaso ed Eliana, e il marito Gennaro Petrella, noto per il suo impegno nel Castiglione FC, hanno ricevuto numerosi messaggi di cordoglio. La società sportiva ha espresso la propria vicinanza: "Tutta la Società FC Castiglione abbraccia in lacrime il caro Gennaro ed i figli per l’improvvisa perdita della moglie e madre Giovanna". Giovanna Messina tornerà nel mantovano questa mattina, con un carro funebre. La camera ardente sarà allestita presso la casa funeraria Marchetti di via San Pietro a Castiglione, e le esequie si svolgeranno alle 14.30 nel duomo locale, dedicato ai Santi Nazaro e Celso.