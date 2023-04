Brescia, il giovane lupo a passeggio nel bosco / IL VIDEO

Artogne (Brescia), 14 aprile 2023 – Che il lupo sia tornato sui monti del Bresciano non è una notizia nuova. Da qualche anno, l’animale selvatico sta ricolonizzando le alpi in modo autonomo. Nel territorio bresciano si trova sia un branco stanziale, quello del Tonale, sia esemplari che preferiscono muoversi soli.

L’avvistamento

Uno di questi nelle scorse è stato avvistato nei boschi di Artogne. Si tratta di un bellissimo esemplare giovane, che non cerca alcun contatto con l’uomo. A filmarlo è stato un taglialegna del posto, che si è reso conto della sua presenza mentre si trovava a bordo di un mezzo agricolo. Il lupo è scappato velocemente.

Cosa fare

In caso di avvistamento di lupo non si deve fuggire. Qualora ci si trovi faccia a faccia col predatore, è bene mantenere lo sguardo sull’animale e indietreggiare lentamente, senza voltargli le spalle, fino a scomparire dalla sua vista. Non va mai inseguito e non vanno mai coccolati i suoi cuccioli. È importante, nel bosco, tenere sempre i cani al guinzaglio, per evitare incontri che potrebbero essere spiacevoli. Non va mai lasciato cibo in giro. Nel caso in cui il lupo si avvicinasse volontariamente si deve contattare la polizia provinciale.