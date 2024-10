Margherita Porro, chi è la timoniera bresciana di Luna Rossa vincitrice della America’s Cup

Tre romane e una bresciana nell’equipaggio femminile di Luna Rossa che ha vinto l’America’s Cup nelle acque di Barcellona. C’è dunque un po’ di Lombardia nel trionfo velistico azzurro nella prima edizione femminile della prestigiosa competizione che ha visto l’imbarcazione italiana sponsorizzata da Prada e Pirelli sconfiggere le britanniche del team Ineos, in questo caso rinominato Athena Pathway.

L'AC40 monotipo del team Luna Rossa vedeva al timone Giulia Conti e la 25enne bresciana Margherita Porro, come trimmer Giulia Fava e Maria Giubilei.

La vittoria di Luna Rossa e la festa dell'equipaggio

Chi è Margherita

Nata a Brescia l’11 maggio del 1999, residente a Chiari, l’atleta delle Fiamme Gialle laureata in Scienze Motorie inizia ad andare in barca a vela sul Lago d’Iseo all’età di 5 anni. Da giovanissima conquista il titolo mondiale nelle Classi O’pen Bic, Rs Tera e Rs Feva. Dopo poco inizia il percorso sul 29er, vincendo il titolo Mondiale ed Europeo con la prodiera Sofia Leoni. Nel 2017 Margherita comincia a navigare sulle barche foil, tra cui l’innovativo Waszp, per poi passare al catamarano misto Nacra 17 come timoniera. In questa Classe (in coppia con Stefano Dezulian) nel 2022 si aggiudica il Campionato Italiano e il secondo posto ai Mondiali U24. Nel 2024 entra a far parte del team Luna Rossa Prada Pirelli per partecipare alla Puig Women’s America’s Cup di Barcellona. Se non fosse una velista, Margherita coltiverebbe la sua passione per la montagna, dedicandosi in particolare al soccorso alpino.

Curiosità

Navigando in rete e sui social, si scoprono varie curiosità su Margherita, soprannominata da tutti “Marghe”. Il sogno nel cassetto? Partecipare alle Olimpiadi. Un pregio e un difetto? La tenacia e la testardaggine. Così si descrive la timoniera azzurra che oltre alla vela, scelta perché “la fa sentire libera e non le fa pensare ad altro che ada andare veloce”, ama lo sci e la torta Sacher. La persone più importante nella sua carriera “è la mamma”.