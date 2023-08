Lumezzane, auto brucia e il garage esplode: passante ferito dalla basculante divelta

Un’esplosione, la basculante di un garage è volata in strada e ha colpito un passante, ora ricoverato in gravi condizioni. Il boato attorno alle 2.30 della notte tra venerdì e sabato ha svegliato alcuni abitanti della frazione di Sant’Apollonio a Lumezane. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente tutto sarebbe partito da un’autovettura che ha preso fuoco nel garage di una struttura residenziale. Sarebbero esplose le gomme del veicolo, poi si sarebbe innescato l’incendio, favorito da una bombola di gas gpl utilizzata per il campeggio, tenuta poco lontano dall’autovettura. Da questa combinazione l’esplosione che ha divelto e fatto aprire la basculante del piccolo ambiente che ha colpito il passante, un sessantaseienne che si era avvicinato per vedere cosa stesse accadendo.

L’allarme al numero unico 112 di Brescia è stato dato immediatamente dagli abitanti del caseggiato. Dagli operatori della centrale operativa sono state mandate due ambulanze e l’elicottero abilitato al volo notturno che è riuscito ad atterrare vicino al luogo dell’incidente in quella che i testimoni hanno definito come una “manovra chirurgica”. Il sessantaseienne intanto è stato messo in sicurezza. Le sue condizioni sono gravi, ma non ha mai perso i sensi. Una volta prestategli le prime cure è stato messo in barella e caricato sull’eliambulanza. In pochi minuti è giunto in volo al pronto soccorso degli Spedali Civili cittadini. Rosso, per lui, il codice di ricovero. Non dovrebbe aver subito lesioni tali da mettere la sua vita in pericolo. Durante le fasi del soccorso i vigili del fuoco di Brescia e i volontari di Lumezzane hanno spento le fiamme.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia e della stazione di Lumezzane che stanno indagando per capire esattamente cosa sia successo all’interno del piccolo garage, dove era anche stato eretto un muro di divisione, che si è parzialmente sbriciolato.