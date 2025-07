Lonato del Garda, rapinano un supermercato e aggrediscono il titolare che prova a bloccarli

DESENZANO DEL GARDA – Serie di interventi e operazioni di controllo per i carabinieri del Comando Provinciale di Brescia e per i distaccamenti del territorio. Solo nella serata di sabato, a Desenzano e Salò, sono state identificate oltre 200 persone. A Lonato del Garda, i militari della Compagnia di Desenzano del Garda hanno denunciato un uomo ed una donna italiani, rispettivamente di 32 e 51 anni, per il reato di rapina. I due, secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbero dapprima rubato alcuni articoli casalinghi da un supermercato del posto e poi sarebbero riusciti a scappare soltanto dopo aver spintonato ed aggredito fisicamente il titolare del negozio che aveva tentato invano di bloccarli, procurandogli delle lievi contusioni. Le indagini hanno permesso di identificare i due presunti rapinatori, denunciati a piede libero.

Nella serata di domenica, invece, a Toscolano Maderno, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato due giovani albanesi, rispettivamente di 26 e 23 anni. I due, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, due radio ricetrasmittenti portatili, guanti, passamontagna e refurtiva consistente in preziosi e 3.200 euro in contanti. Sono in corso accertamenti finalizzati alla restituzione della refurtiva ai legittimi proprietari. Nel corso dei controlli sono anche stati segnalati alla Prefettura tre assuntori di droga e sono state ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza. Gli autisti scoperti con tasso alcolemico fuori dalla norma sono stati denunciati