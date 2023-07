Lonato del Garda, incidente tra due auto sulla provinciale 11: ferite due donne

Lonato del Garda (Brescia), 27 luglio 2023 – Gravissimo incidente, oggi pomeriggio verso le 15, a Lonato del Garda, in provincia di Brescia.

Stando alle prime informazioni dell’Areu, l’agenzia regionale emergenza urgenza, due automobili si sarebbe scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 11. Due donne sono rimaste ferite: una 25enne e una 60enne.

La prima ha riportato un trauma cranico, un trauma al bacino e uno a un braccio. Ed è stata trasportata in codice rosso agli spedali Civili di Brescia. Per la seconda un trauma al torace ed è stata ricoverata in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.

Sul posto – oltre al 118 con un elisoccorso, un’automedica e due ambulanze – sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia stradale e ai Vigili del fuoco.

Da chairire l’esatta dinamica di quanto accaduto e le cause. Si segnalano rallentamenti alla circolazione stradale.