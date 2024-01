Incendio a Lonato, morto un uomo di 51 anni alla Feralpi

Brescia, 21 gennaio 2024 – Un uomo è morto all’alba alla Feralpi di Lonato avvolto dalle fiamme di un incendio scoppiato all’alba nell’area esterna dell’azienda bresciana. L’incidente attorno alle 5.10 della mattina, quando è giunta la richiesta di soccorso ai vigili del fuoco, che una volta raggiunta l’azienda si sono imbattuti in un mezzo che ancora stava bruciando.

Lonato, il sito produttivo della Feralpi dove questa mattina è morto un operaio

C’è voluta una mezz’ora circa per domare le fiamme. Stando da una prima ricostruzione, la vittima – un uomo di 51 anni, dipendente di una società esterna – che stava manovrando una pala meccanica quando, per cause ancora da accertare, avrebbe rovesciato del materiale incandescente sul mezzo, innescando l'incendio.

Sono in corso in questo momento i rilievi di Carabinieri di Desenzano, Vigili del Fuoco di Brescia, Arpa e Ats.