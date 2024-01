Lombardia, la mappa 237 laboratori in casa Sono 237 le farmacie lombarde che producono preparati per affrontare la carenza di farmaci, secondo il monitoraggio della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. La mappa georeferenziata è disponibile sul loro sito. La produzione in prima persona è una soluzione alla scarsità post Covid-19 e alla guerra in Ucraina.