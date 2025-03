Lo shopping di prodotti artigianali aiuta la Fondazione Castello Padernello

Padernello (Brescia) – Acquistare un oggetto artigianale realizzato completamente a mano e in cuoio rigenerato aiuterà la Fondazione Castello di Padernello a sostenere i propri progetti di economia circolare e le attività del centro creato per fornire nuove professionalità non solo ai giovani ma a tutti coloro che desiderano acquisirle.

Una speciale collezione di prodotti artigianali realizzati nel laboratorio di pelletteria del borgo del Castello di Padernello, nella Bassa Bresciana, è per la prima volta in vendita al Castello e prossimamente in Cascina Bassa, edificio che si trova vicino al bellissimo maniero quattrocentesco.

Comperare uno dei prodotti in pelle sosterrà la comunità e la rinascita del borgo. Il ricavato delle vendite sarà, infatti, destinato a finanziare i progetti pilota di economia circolare avviati dalla Fondazione Castello di Padernello, oltre che a promuovere una filiera attenta alla rigenerazione e riutilizzo di materiali di recupero.

Acquistando uno portapenne, uno svuota-tasche, una cesta o una borse fatti in cuoio rigenerato, si contribuirà direttamente al sostegno delle attività formative che si svolgono nelle botteghe artigiane, spazi rifunzionalizzati grazie al contributo ricevuto per il progetto "Generare Comunità" a valere sul Bando Emblematico Maggiore di Fondazione Cariplo.

I manufatti, perfetta sintesi tra tradizione artigianale e innovazione, sono realizzati da alcuni volontari dell’ente e persone interessate a sperimentare in prima persona la produzione in un laboratorio artigiano, sotto la guida esperta del maestro pellettiere Enrico Zotti. Oltre a questa iniziativa ad adesione libera, prosegue l’erogazione dei corsi artigiani, aperti sia a principianti che ad artigiani esperti, che rappresentano un'occasione unica per avvicinarsi al mondo della pelletteria e apprendere tecniche specifiche, sempre con un occhio di riguardo alla sostenibilità e al riutilizzo creativo dei materiali.