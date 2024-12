Litigano fuori dalla discoteca. Ventenne ferito alla gola con un taglierino

Furiosa lite all’eterno della discoteca Art Club di Desenzano del Garda nella notte tra venerdì e sabato. Il bilancio è di un 20enne ferito alla gola e di un 24enne arrestato per tentato omicidio. Ora è in carcere a Brescia. Nel diverbio sono state coinvolte diverse persone. Dalle urla presto sono passati alle mani. Il bilancio è di un ragazzo ferito alla gola con un taglierino. Il taglio non è grave, ma ha richiesto alcuni punti di sutura, fatti nel pronto soccorso dell’ospedale di Desenzano del Garda. Sul posto, oltre al 118, sono arrivati i carabinieri della Compagnia che nella giornata di ieri hanno arrestato il responsabile. La proprietà e la direzione del noto locale gardesano sono completamente estranee ai fatti.