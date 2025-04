L’impatto sociale dei Musei

Musei come luoghi di profondo impatto sociale, capaci di attraversare le generazioni e contribuire alla costruzione di un forte senso di appartenenza e identità, individuale e collettiva. Il tema cruciale della valutazione dell’impatto sociale dei musei è al centro dell’Assemblea annuale dei soci Icom Italia 2025, il principale network di musei e professionisti museali presieduto da Michele Lanzinger (nella foto), in programma da domani a domenica al Museo di Santa Giulia di Brescia. L’evento, organizzato da Icom Italia in collaborazione con Fondazione Brescia Musei e Intesa Sanpaolo, con il supporto di Fondazione Asm e Fondazione Cab, sarà occasione per riportare l’attenzione sul ruolo dei musei nella costruzione di una società più inclusiva e consapevole, attraverso l’interazione attiva con le comunità e il territorio.

F.P.