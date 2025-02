L’“eminenza“. Jordi Savall dirige al Grande

Il New York Times lo ha definito “un’eminenza della musica“: Jordi Savall sarà a Brescia il 6 marzo. Per la prima volta nella Stagione della Fondazione del Teatro Grande, il grande direttore d’orchestra e violista catalano si esibirà con la formazione musicale Les Musiciennes du Concert des Nations, ensemble tutto al femminile nato come progetto speciale in seno allo storico ensemble da lui fondato nel 1989, Le Concert des Nations, e composto da donne che si ispirano alle giovani musiciste dell’Ospedale della Pietà di Venezia e al maestro Antonio Vivaldi. Parteciperà la musicista Alfia Bakieva.